محافظ بدر يكرم 25 طالبًا من طلاب جمعية تحفيظ القرآن

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - بدر

أشاد محافظ بدر، مبارك بن عطا الله المورقي، بجهود جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بدر وما تقوم به من دور كبير للعناية بكتاب الله الكريم، منوهًا بما يبذله رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبوها من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات.

وهنّأ حفظة كتاب الله بهذا الشرف العظيم، جاء ذلك خلال تكريمه الليلة بعد صلاة المغرب 25 طالبًا من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بدر المشاركين في إمامة المصلين في صلاة التراويح في جوامع ومساجد المحافظة، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة الشيخ صالح محمد طاهر الصبحي، ورئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بدر الشيخ ناصر بن عبدالرحمن الصبحي وعدد من منسوبي الجمعية.

واستمع المحافظ والحضور لتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها أحد طلاب الجمعية ثم قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ ناصر الصبحي نبذة عن الجمعية وجهودها.

وأكد: “بلغ عدد طلاب وطالبات الجمعية 1550 طالبًا وطالبة، يقوم على تدريسهم 100 معلم ومعلمة”.

وقدم رئيس الجمعية شكره وتقديره لمحافظ بدر على جهوده المباركة في دعم الجمعية ومنسوبيها، كما قدم شكره لمدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بدر، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وكافة منسوبيها، مثمنًا دور الداعمين للجمعية من أهالي المحافظة وخارجها.

وبعد ذلك كرم محافظ بدر الطلاب الحاضرين، فيما قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية درعًا تذكاريًّا لمحافظ بدر.