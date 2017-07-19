محافظ خميس مشيط معزيًا ذوي الشهيد الشهراني: العدو مدحور ومهزوم

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

أكد محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، لذوي الشهيد عايض بن سعيد الشهراني، الذي استشهد في الحد الجنوبي، أن العدو مهزوم ومدحور، ناقلًا تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ونائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز.

وأكد ابن مشيط لأسرة الشهيد، أنه ينقل لهم التعازي في شهيد الوطن، معربًا عن فخر الجميع بالشهداء الذين استشهدوا دفاعًا عن الدين والمليك والوطن، ودفاعًا عن هذا البلد الكبير مهبط الحي والرسالة، وأرض المقدسات مكة والمدنية.

وتابع: “نقف صفًّا واحدًا في وجوه الأعداء ونردع المعتدين والعابثين، والعدو مدحور ومهزوم، وجنودنا على الحدود هم حصن حصين وقوة ضاربة لمن يحاول المساس بحدود الوطن”.

ودعا ابن مشيط للشهيد بالمغفرة وأن يرحم جميع شهداء الوطن في كل مكان، وأن يشفى مرضاهم، وأن ينصر المرابطين على الحدود.

وكان ابن مشيط قد أدى صلاة الجنازة على الشهيد الشهراني صلاة العصر أمس بأحد الجوامع في مركز الرونة بخميس مشيط، بحضور مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن زايد البناوي، ومدير شرطة خميس مشيط العميد سعيد أبو ذيبة، وعدد من المسؤولين وجموع غفيرة من المواطنين.

وقال أقارب الشهيد: “نحن جميعًا نفخر باستشهاد ابننا؛ لأنه مات شهيدًا في سبيل الوطن ودحرًا للعدو، ونحن وما نملك جميعًا جنود لخدمة الوطن”.