محافظ محايل يوجّه بإحضار صاحبي شاحنتين لهذا السبب!

المواطن ـ حسان الصالحي ـ محايل عسير:

تفاعل محافظ محايل عسير، مع مقطع متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمشهد كاد أن يتسبب بكارثة.

وأظهر المقطع، الذي وثّقه مواطن على طريق “محايل – خميس البحر”، تجاوز قائد شاحنة لأخرى تجاوزًا خاطئًا، معرضًا حياة الآخرين للخطر، فضلاً عن عدم اكتراثه لفعلته الشنيعة، التي كادت أنْ تتسبب في حدوث كارثة.

ووجّه محافظ محايل، محمد بن سعود المتحمي، شرطة المحافظة والمرور، لإحضار صاحبَي الشاحنتَيْن على وجه السرعة، مؤكداً أنّه “تم الحصول على رقم الشاحنتين ومعرفة مالكيها، وتم تعميد الشرطة والمرور لإحضارهما ومجازاتهما حسب تعليمات المرور”.