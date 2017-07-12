محاولة ماكرة لتهريب المخدرات إلى سجن عنيزة بطائرة فانتوم!

المواطن - عنيزة

أحبطت الشرطة العسكرية في السجون، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب ممنوعات عن طريق طائرة “فانتوم”.

وتابع المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون، العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، في تصريح صحافي، أن أفراد الشرطة العسكرية بإدارة سجن محافظة عنيزة تصدوا، فجر اليوم، إلى محاولة تهريب قطعة يشتبه في كونها حشيشًا مخدرًا، وورق لف خاص بالحشيش، و190 حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المخدرة، وجوال من نوع جالكسي جديد، وشاحن جوال جديد، و3 شرائح جوال، إلى داخل السجن العام بمحافظة عنيزة، عبر طائرة فانتوم صغيرة.

ولفت إلى أن رجال الشرطة أسقطوا الطائرة فور اكتشافها، عبر إطلاق النار عليها وضبطها وتسليمها للجهة الأمنية المختصة؛ لاستكمال إجراءات التحقيق المتبعة.