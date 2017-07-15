محكمة بلغازي.. أقسام بلا موظفين وقاضٍ واحد فقط في الأسبوع

المواطن - علي شيبان - العيدابي

شكا عدد من أهالي “مركز بلغازي” التابع لمحافظة العيدابي بجازان من تأخر النظر في قضاياهم، حيث لا يوجد العدد الكافي من الموظفين؛ مما يتسبب في تأخر معاملاتهم وأوراقهم في ظل عدم وجود موظفين في جميع الأقسام.

وتلقت “المواطن” شكوى المواطنين والمقيمين في مركز بلغازي من أن محكمه بلغازي لا يوجد بها عدد كافٍ من الموظفين لإنهاء إجراءات المواطنين والمقيمين والمراجعين.

فيما تحدث الأستاذ علي الغزواني لـ”المواطن” قائلاً: “إن هذه المحكمة افتتحت من أجل خدمة المواطن، وهي من أقدم المحاكم في منطقه جازان وتخدم محافظة العيدابي كاملة، وأيضاً مركز بلغازي ومركز ريع مصيدة، ومع هذا فإن أغلب المكاتب مغلقة بل قد تجد موظفاً واحداً تتراكم علية المعاملات؛ مما يؤدي إلى تأخيرها بشكل كبير.

فيما أضاف عبدالمجيد الغزواني :”محكمة بلغازي من المحاكم المهمة في القطاع الجبلي الشرقي لمنطقة جازان ويوجد بها مكتبان قضائيان ودائرة للحجز والتنفيذ بالإضافة للمكاتب الإدارية الأخرى، ومع قلة عدد الموظفين وتواجد كاتب عدل لمدة يوم واحد في الأسبوع فإن المعاملات تتكدس وبعضها تتأخر لشهور بل إلى سنوات”.

وأردف إبراهيم العبدلي قائلاً: “إن أغلب الموظفين الموجودين في المحكمة ليسوا على ملاك المحكمة إنما منتدبون من محاكم أخرى، فما أن تنتهي مدة انتدابه حتى يرجع لمكان عمله السابق، فيما يبقى مكان عمله في المحكمة خالياً من الموظفين لمدة طويلة”.

وأشار خالد الريثي إلى أن محكمة “بلغازي” تخدم قطاعات حكومية كثيرة منها سجون “العيدابي” الذي يعد السجن الوحيد في القطاع الجبلي وأيضا النيابة العامة بالعيدابي وكل هذه الأقسام والدوائر الحكومية تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين في هذه المحكمة.

فيما شكا عبدالمجيد الخالدي قائلاً: “إن بعض الأقسام لا يوجد بها موظفون كقسم محضري الخصوم – وقسم هيئة النظر، وأيضاً لا يوجد بها مسّاح وتعتبر الموارد البشرية من أهم دعامات نجاح وإنجاز العمل في أي قطاع أو دائرة أو قسم وهذا ما ينقص محكمة بلغازي”.

وطالب المواطنون والمقيمون في محافظة العيدابي ومركز بلغازي من وزير العدل وضع حل لقلة عدد الموظفين ومعاملتها معاملة محكمة محافظة؛ لأنها المحكمة الوحيدة في المحافظة، وليس من العدل أن تعامل من ناحية الموظفين كمركز ومن ناحية الأعمال كمحكمة محافظة.