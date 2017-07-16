محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية فرنسا ويبحثان أزمة قطر

المواطن - وكالات

نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأحد، عن مراسلها، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جو إيف لودريان، بشأن أزمة قطر.

ووصل وزير الخارجية الفرنسي، أمس السبت، إلى جدة، حيث اجتمع مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لبحث سبل مكافحة الإرهاب، كما التقى بنظيره عادل الجبير.

وأكد جون إيف لودريان قائلًا: “نجدد دعمنا للوساطة الكويتية، ونريد لعب دور داعم، ونطمح لتسهيل الحل”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي أطراف الأزمة الخليجية إلى الحوار؛ حيث إن “فرنسا ترغب في التحدث إلى كل الدول بحثًا عن حل وتوجه للجميع رسالة حوار وتهدئة، وترغب فرنسا أن يكون ميسرًا، وأيضًا تؤكد دعمها لهذه الوساطة”.