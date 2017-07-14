محمد عبده يؤجّل حفلاته الغنائية لوفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

المواطن ـ الرياض:

قرر فنان العرب محمد عبده، تأجيل حفلاته الغنائية كافة. وأوضح الحساب الرسمي لفنان العرب محمد عبده، أنَّ “تأجيل جميع الحفلات الغنائية، مستمر لحين الانتهاء من تقديم واجب العزاء في فقيدنا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود”.

وتقدم الفنان الشهير، بالعزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولإخوان وأبناء فقيدنا صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

يذكر أنَّ الديوان الملكي، أعلن الخميس، وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، الابن الـ 16 للملك المؤسس، وشقيق خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أنَّ الصلاة عليه، تقام الجمعة، بعد صلاة العشاء في الحرم المكي الشريف.