مدافع يوفنتوس على رادار ميلان

المواطن ـ وكالات



ظهرت تأكيدات جديدة على اقتراب ميلان من التعاقد مع ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس، حيث تؤكد التقارير على أن الصفقة ستحسم خلال الساعات القليلة القادمة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “لا ستامبا” فإن بونوتشي وافق على الانتقال إلى ميلان بعد أن عُرض عليه راتب سنوي قدره 6 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن المفاوضات تطورت بشكل سريع وسيتم حسم الصفقة ليلة اليوم، وهذه أنباء نزلت كالصاعقة على عشاق وجماهير يوفنتوس الذين يأملون أن تكون مجرد شائعات صحفية.

وأضاف التقرير أن ميلان مستعد لدفع 40 مليون يورو مقابل التوقيع مع بونوتشي، في حين تشير تقارير أخرى أنه سيتم حسم الصفقة مقابل 30 مليون بالإضافة إلى التخلي عن دي تشيليو لمصلحة يوفنتوس.