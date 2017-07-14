مدرب الهلال يستقر على قائمة الأجانب في دوري أبطال آسيا

المواطن ـ محمد سلام

استقر المدير الفني لنادي الهلال، رامون دياز، على الثلاثي كارلوس إدواردو وعمر خريبين وعلي الحبسي ليتم قيدهم ضمن قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، والتي وصل فيها الهلال إلى دور الثمانية.

وتأكد بشكل كبير اختيار المدرب الأرجنتيني للاعب نيكولاس ميليسي ليتم قيده في القائمة الآسيوية، بالرغم من توصية دياز بالتعاقد مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أعلنت تعاقدها رسميًّا مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس، لاعب بوماس أونام المكسيكي، وذلك لتمثيل الفريق الهلالي لمدة موسمين قادمين.

وذكر حساب الهلال الرسمي على موقع “تويتر” أن بريتوس سيخضع للفحوص الطبية تحت إشراف شريك النادي “بوبا” قبل التوقيع الرسمي والانضمام لمعسكر الهلال في النمسا الأسبوع المقبل.

وجاء الاتفاق مع “بريتوس” بعد التوصية الفنية من قِبل الأرجنتيني “رامون دياز”؛ إذ تسعى إدارة الهلال لتوفير احتياجات الفريق؛ ليواصل تحقيق الألقاب في الموسم المقبل.