مدير جامعة الملك خالد يشيد بخيمة أبها السياحيّة الدعويّة

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير

تفقد مدير جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء الثلاثاء، معرض الجامعة المشارك في خيمة أبها السياحية الدعوية في دورته التاسعة.

وكان في استقباله الشيخ علي القرفي، المدير التنفيذي للخيمة، حيث تفقد الدكتور السلمي جناح الجامعة، واستمع لشرح مفصل عن طبيعة مشاركة الجامعة، قدّمه المشرف على جناح الجامعة الدكتور مسفر الوادعي.

وأثنى السلمي على الجهود المبذولة في إخراج الجناح بطريقة متميزة، تعكس إنجازات الجامعة في شتى المجالات، كأحد البرامج المتميزة لمنطقة عسير.

ومن ثم تجول في الخيمة، واستمع لشرح مفصل، قدمه المدير التنفيذي للخيمة الشيخ علي القرفي، عن جديد الخيمة، وما حظيت به هذا العام.