مدينة الطاقة الصناعية .. 22.5 مليار ريال مرتقبة للناتج المحلي

المواطن ـ الدمام:

أكّد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، المهندس خالد الفالح، أنَّ مشروع إنشاء مدينة الطاقة الصناعية، الذي سيتم تطويره في المنطقة الشرقية، سيضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنويًا، وذلك ضمن الأثر الاقتصادي للمشروع.

آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة:

وأوضح الفالح، في بيان أصدرته أرامكو، أنَّ “المشروع سيوفر أيضًا آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، كما يسهم في توطين منشآت صناعية وخدمية جديدة تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة عالميًا”.

توطين صناعات الطاقة:

من جانبه، أشار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إلى أنَّ “مدينة الطاقة الصناعية الجديدة في المنطقة الشرقية ستكون مشروعًا ارتكازيًا وعلامة فارقة في جهود توطين الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، وستشكل بيئة مثالية ومتكاملة لاستقطاب استثمارات الشركات العالمية، وتأسيس وتطوير عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال”.

استقطاب الاستثمار المحلي والدولي:

وأضاف الناصر أنَّ “هذا يدعونا إلى تشجيع شركائنا عبر سلسلة التوريد في المملكة والعالم، للاستفادة من الفرص والعمالة المحلية المدربة التي ستكون متاحة هناك”.

بدوره، بيّن المدير العام المكلف للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، خالد السالم، أنَّ “إدارة مدينة الطاقة الصناعية ستتم بالشراكة بين أرامكو السعودية و(مدن)، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للمشروع جميع المتطلبات اللازمة لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار”.