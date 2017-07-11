مرضى الفشل الكلوي بمركز كريمات الملك عبدالعزيز في عسير يستغيثون من الغبار والإهمال!

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

يعاني مرضى الفشل الكلوي في عسير الذي يراجعون مركز كريمات الملك عبدالعزيز، من انتشار الغبار والأتربة؛ بسبب أعمال الصيانة المستمرة في المستشفى.

كما شكا مرضى الغسيل الكلوي من أصوات الحفر بالآلات في الجدران، والصلاة تحت أشعة الشمس الحارقة خارج المركز بعد أن تم إلغاء المسجد داخله.

وأكد المرضى، في تصريحات إلى “المواطن“، أن هناك أجهزة متعطلة وهي 2 ميزان قياس وزن المرضى، بالإضافة إلى قلة أعداد طاقم التمريض، ناهيك عن الإهمال في تنظيف مكان إبر الغسيل؛ مما يدل على أن الشركة ربحية بحتة، وسط شح في كل المستلزمات التي يتطلبها المرضى.

ولفت المرضى إلى أنه تم تسليم المركز الحالي للشركة المشغلة بإيجار سنوي حسب ما نقل لهم بمبلغ 1.500.000 ريال سنويًّا، على الرغم من أن المركز خيري لبنات الملك عبدالعزيز، متعجبين “كيف يتم تسليم المراكز الخيرية للشركات لتشغيلها؟!”.

وأوضحوا أن في باقي مناطق المملكة لم يتم المساس بالمراكز الحكومية، سواء في الرياض أو جدة أو جازان وبيش وصبيا، فكلها تعمل تحت إشراف وإنفاق حكومي ولم تسلم لشركات ذات ربحية.