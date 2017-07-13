مركز الملك سلمان للإغاثة يمدد عقد تشغيل العيادات الطبية للاجئين اليمنيين بجيبوتي

المواطن - واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع مستشفى الرحمة العالمية عقدًا لتمديد تشغيل العيادات الطبية في مخيم أبخ للاجئين اليمنيين بجيبوتي، وذلك بحضور القائم بأعمال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي جميل ششه, وقام بالتوقيع مدير مستشفى الرحمة العالمية الدكتور محمد الشرقاوي.

وبموجب العقد الذي وقع أمس تقوم العيادات لمدة ستة أشهر قادمة بتقديم الخدمة والرعاية الطبية للاجئين اليمنيين الموجودين حاليًا في المخيم بالمجان.

يذكر أن المركز قام بإنشاء وتمويل هذه العيادات ومتابعة أدائها دوريًا منذ سنة ونصف، ويأتي هذا التمديد بعد الدور الإيجابي الذي قام به مستشفى الرحمة العالمية في توفير الرعاية الصحية للاجئين اليمنيين.