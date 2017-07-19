مزلقانات حديثة حول الدرح بالحرمين لهذا الهدف

المواطن - مكة المكرمة

قررت رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمل مزلقانات حديثة حول الدرج بالحرمين الشريفين، وذلك بهدف إلغاء العتبات عبر تنفيذ مرتفع ممتد في الأرض.

ووجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إدارة المشاريع وإدارة الخدمات الاجتماعية، ووحدة ذوي الاحتياجات الخَاصة بذلك، حيث جاء التوجيه لتسهيل أمور مرتادي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والمصلين في دخولهم وخروجهم، لاسيما ذوي القدرات الخاصة.

وأوضح بيان رئاسة الهيئة، أن إدارة المشاريع في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أجرت الدراسات اللازمة في مداخل ومخارج الحرمين، وبدأت بالعمل ميدانيًّا على تنفيذ التوجيهات.