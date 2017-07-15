مساء اليوم.. السلمي يفتح ملف العلاقات القطرية الإيرانية في همساية

المواطن - الرياض

في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “همساية” الذي يبث في تمام الساعة ٩:٣٠ مساء اليوم السبت، على قناة الإخبارية السعودية، ويقدمه الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد بن صقر السلمي يتم فتح ملف العلاقات القطرية الإيرانية.

ومن المقرر أن تناقش الحلقة سبل التعاون بين البلدين وأدواته وطبيعة العلاقات العسكرية والسياسية والتنسيق في كثير من الملفات الإقليمية، وتقاطعات التعاون مع الحركة الحوثية في اليمن، والإرهابيين في كل من البحرين والسعودية.

كما يناقش السلمي، خلال الحلقة، خطر التوغل الإيراني على الداخل القطري والتركيبة السكانية ومهددات تمكين قطر للجانب الإيراني داخل شبه الجزيرة العربية، وملفات أخرى كثيرة.

يستضيف البرنامج في الاستوديو الدكتور نايف الوقاع رئيس وحدة الدراسات المدنية في كلية الملك خالد العسكرية، ومن أبوظبي الأكاديمي والخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور سلطان النعيمي.

البرنامج سوف يعرض في نهايته تقريراً مختصراً حول أبرز محطات تاريخ العلاقات بين الدوحة وطهران خلال العقدين الماضيين.