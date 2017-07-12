مستثمرو القارّة العجوز يفرّون من الذهب !

المواطن ـ رقية الأحمد:

يعجز المستثمرون السويسريون، عن إيجاد أجوبة شافية للأسئلة التي تراودهم، مع تذبذب أسعار المعدن الأصفر، لاسيّما بعدما سجّلت “النسر الذهبي”، خسارة بلغت 92% من قيمتها، خلال شهر واحد.

وأكّد خبراء سويسريون في مدينة زيوريخ، أنَّ أسعار الذهب تراجعت نحو 2% منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي، مشيرين إلى أنَّ “الأسعار بدأت تتراجع بالتزامن مع تقهقر قوة الدولار في أسواق الصرف الدولية في حزيران”.

200 يوم من التغيير:

وكان سعر أونصة الذهب نحو 1335 دولارًا، أما اليوم، فيبلغ نحو 1220 دولارًا وما دون، وذلك خلال 200 يوم، فيما سجل خبراء سويسريّون، تراجعاً في الطلبات على الذهب في مصفاة شركة “بامب” في الهند، التي تعتبر مع الصين، من أكبر الأسواق النامية المستهلكة للمواد الأولية، ومن ضمنها الذهب.

ويُتوقع أن يتراجع سعر أونصة الذهب إلى ما دون 1200 دولار، اعتبارًا من مطلع آب/أغسطس المقبل، ما قد يدفع الكثير من المستثمرين، بالتعاون مع مجموعات من الوسطاء، إلى بيع حصص كبيرة في أسواق الذهب.

عزوف في القارة العجوز:

ويبتعد المستثمرون في أوروبا، عن شراء الذهب في المرحلة الراهنة، ليس بسبب تراجع أسعاره فحسب، إنما بسبب عوامل أخرى من ضمنها الأرباح القياسية التي تحققها الأسهم، وزيادة المردود على أذون الخزانة في أعقاب التغيير الجذري في سياسات أهم المصارف المركزية في العالم.

النسر الذهبي يخسر 92%:

سجلت “أكلاشيه”، عملة الولايات المتحدة الأميركية (يو أس مينت)، تراجعًا في مبيعات “عملة النسر الذهبية” من عيار 22 قيراطًا، وصل إلى 92%، في حزيران الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، لما مجموعه 6 آلاف أونصة.

وبيع في الربع الأول من العام الجاري، نحو 193 ألف أونصة منها، وهو أدنى مستوياتها منذ عام 2007.