مستشار بالديوان الملكي: تصريحات تميم عجَّلت بتأديب سلطة قطر

المواطن - الرياض

أكد المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن السلطة القطرية تحاول اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في وكالة الأنباء التي زعموا اختراقها وهذا غير صحيح، مؤكداً أن التصريحات عجلت بتأديب السلطة في قطر لا أكثر.

وأضاف القحطاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم، إن محاولة استجداء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بزعم اختراق الوكالة والاتكاء على مصادر صحفية لن ينفعهم طالما تنظيم الحمدين الحاكم بأمره بقطر.

وقال إن “على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقلاب حمد على والده ثم مراجعة المطالب الـ ١٣ وقد تزيد؛ بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم”.

واستطرد قائلاً إن “البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء ليست لب الموضوع من قريب ولا من بعيد وإذا كان تنظيم الحمدين يظن أنه سينجو بهذه الحجة فقد وهم كعادته”.

وختم القحطاني تغريداته بقوله أذكر تنظيم الحمدين بـ”إلا الفهد لن تمر مرور الكرام”، بأننا نحن نوقر آباءنا ونجل ملوكنا ومن عقّ والده أو سكت عن الإساءة لمليكه فليس منا ولسنا منه.