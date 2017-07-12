مسك الخيرية توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة وشركة يابانية

المواطن - الرياض

وقعت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مسك الخيرية مذكرتي تفاهم، الأولى مع جامعة ديجيتال هولويود في اليابان والمتخصصة في تعليم وإعداد مصممي ومبرمجي المحتويات الإبداعية كألعاب الفيديو والرسوم المتحركة، والأخرى مع شركة تامييا التي تعتبر إحدى الشركات اليابانية الرائدة في تصنيع نماذج السيارات والمركبات لأغراض التعليم الهندسي التطبيقي.

وجاء توقيع مذكرتي التفاهم خلال زيارة أجرتها مؤسسة مسك الخيرية خلال الأسبوع الماضي لليابان، حيث تضمنت الزيارة أيضاً، بحث سبل التعاون المستقبلي مع عدد من الجهات العلمية الرائدة .

وأكد الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية بدر العساكر حرص المؤسسة من خلال شراكاتها العالمية على تقديم مبادرات نوعية تسهم في تأهيل الأجيال السعودية الصاعدة وتعليمها بأحدث الأساليب وأفضل المهارات بما يسهم في تطوير الموارد البشرية الوطنية وإيجاد اقتصاد سعودي معرفي .

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال هوليود، يوشيمورا تاكيشي أن جامعة ديجيتال هوليود تسعى إلى التميز في التعليم وإعداد الموارد البشرية الآسيوية لصناعة المحتوى الرقمي والتواصل الرقمي، معتبراً أن توقيع الاتفاقية يعد شرفاً كبيراً لجامعته بحيث تسهم في تطوير الموارد البشرية السعودية التي ستقود مستقبلاً قطاع صناعة الترفيه والمحتوى.

أما رئيس مجلس إدارة شركة تامييا المتخصصة في إنتاج نماذج السيارات والمركبات لأغراض التعليم الهندسي، تامييا شونسكي فأوضح أن شركة تامييا تعتز بالمشاركة في تقديم المنهجية اليابانية لتطوير المهارات الهندسية والتصنيعية للأجيال السعودية الصاعدة والتي تحظى بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً في الوقت ذاته سعي الشركة للتوسع في نشاطاتها وبرامجها في المملكة بما يخدم هذه الأهداف السامية لدعم وتمكين الشباب السعودي في المجالات التقنية.