مصادرة خضراوات ومنتجات زراعية مجهولة المصدر في أسواق السيح

المواطن - واس

صادرت بلدية الخرج اليوم، كميات كبيرة من الخضراوات والمحاصيل الزراعية مجهولة المصدر، خلال حملة مكثفة على الباعة الذين يستغلون الأرصفة لعرض مبيعاتهم، وفي مواقع انتشار الباعة الجائلين في أسواق مدينة السيح.

‏وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الغرامة اللازمة بحق مختلف المخالفات المضبوطة، لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والنظامية.

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح أو في المراكز والقرى التي تقع ضمن نطاق خدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.