مصادر “المواطن” تكشف سبب تأجيل #حفلات_ليالي_أبها_الغنائية

المواطن - الرياض
علمت “المواطن” من مصادرها أن تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 ضمن مهرجان أبها يجمعنا سيكون إلى شهر أغسطس المقبل، وذلك لإفساح المجال لحضور السياح والزوار إلى المنطقة ، وأيضاً جلب مجموعة أخرى من الفنانين الكبار، خاصة أن حفلة فنان العرب محمد عبده الأولى حققت نجاحاً كبيراً.
وأضافت المصادر أن المنظمين للحفلات رأوا عدم ضغط الفعاليات الفنية في أسبوعين من هذا الشهر وتأجيلها إلى اغسطس المقبل .
يُذكر أن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وروتانا للصوتيات والمرئيات، قد أعلنا في بيان صحفي مشترك، اليوم الاثنين، تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 ضمن مهرجان أبها يجمعنا.