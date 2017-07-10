مصادر “المواطن” تكشف سبب تأجيل #حفلات_ليالي_أبها_الغنائية

المواطن - الرياض

علمت “المواطن” من مصادرها أن تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 ضمن مهرجان أبها يجمعنا سيكون إلى شهر أغسطس المقبل‎، وذلك لإفساح المجال لحضور السياح والزوار إلى المنطقة‎ ، وأيضاً جلب مجموعة أخرى من الفنانين الكبار‎، خاصة أن حفلة فنان العرب محمد عبده الأولى حققت نجاحاً كبيراً.

وأضافت المصادر أن المنظمين للحفلات رأوا عدم ضغط الفعاليات الفنية في أسبوعين من هذا الشهر وتأجيلها إلى اغسطس المقبل .

يُذكر أن مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير وروتانا للصوتيات والمرئيات، قد أعلنا في بيان صحفي مشترك، اليوم الاثنين، تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 ضمن مهرجان أبها يجمعنا.