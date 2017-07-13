مصادر تمويل المتطرفين في بريطانيا غير معلنة بسبب “معلومات شخصية”!

المواطن - وكالات

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها لن تنشر بشكل كامل تقريرها عن مصادر تمويل المتطرفين الإسلاميين في بريطانيا؛ وذلك بسبب حجم المعلومات الشخصية التي يحتويها، ولأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأمر رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بإعداد التقرير في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، للحكومة، حيث تعرض وزراء لضغوط لنشر نتائجه عقب ثلاث هجمات دامية في بريطانيا منذ آذار/ مارس.

وبحسب بيان ورد: “الدعم الخارجي يسمح لأفراد بالدراسة في مؤسسات تدرس أشكالًا محافظة للغاية من الإسلام، وتقدم أدبًا محافظًا للغاية من الناحية الاجتماعية ووعاظًا للمؤسسات الإسلامية في المملكة المتحدة.. وبعض هؤلاء الأفراد أصبحوا بعد ذلك مصدر قلق يتعلق بالتطرف”.