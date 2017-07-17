مصري يبتز مواطنة ويهددها بنشر صورها عبر مواقع التواصل

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مقيم ابتزَّ مواطنةً وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة فقد ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ من مواطنة تفيد عن قيام أحد الأشخاص بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الميمان أنه بعد التحقق من صحة البلاغ قامت دوريات الضبط الإداري بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت ولله الحمد عن تحديد هوية الشخص وضبطه (مصري / في العقد الثالث من العمر) بعد مقاومة شديدة منه ومحاولته ارتكاب الفرار، كما ضبط بحوزته أجهزة الاتصال المستخدمة.

جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية حسب الاختصاص لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه.