مصر تطالب بطرد قطر من التحالف الدولي ضد داعش

المواطن - وكالات

طالبت مصر التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بعدم ضم دول تدعم الإرهاب؛ في إشارة إلى قطر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الذي كان يرأس الوفد المصري في اجتماع للتحالف الدولي في واشنطن بأنه “لم يعد مقبولًا أن يضم التحالف بين أعضائه دولًا داعمة للإرهاب أو تروج له في إعلامها”.

ولفت البيان إلى أن “الانتصار الميداني والعسكري ضد تنظيم داعش الإرهابي، وبقدر أهميته، يجب أن يمتد لينال من كافة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، بل ومن الأذرع- التي لم تعُد خفية- في مساندتها ودعمها لتلك التنظيمات”.

ودعا إلى وقفة صادقة مع النفس والنظر بجدية إلى ما به من تناقضات، مشددًا على أن عضوية التحالف يجب أن تقتصر على الدول متشابهة الفكر التي تقف على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب.