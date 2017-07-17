مصر: متمسكون بقائمة المطالب المقدمة لقطر

المواطن - وكالات

شدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنظيره الكويتي الشـيخ صباح خالد الحمد الصباح، في القاهرة، على تمسُّك بلاده بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب مصر ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الإرهاب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في بيان، أن شكري أوضح للصباح أن حل الأزمة الخليجية يكون “بتلبية قطر لقائمة المطالب”.

وثمّن شكري- بحسب البيان- “الدور الذي يقوم به وزيـر الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع قطر علي خلفية دورها السلبي في المنطقة”.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من مايو علاقاتها بقطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية؛ على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.