مظاهرات في باريس.. رفضاً لزيارة نتانياهو

المواطن - وكالات

تظاهر مئات المحتجين في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، رفضا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى فرنسا، منتقدين سياسة الاستيطان والحصار المفروض على غزة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن المحادثات المرتقبة غد الأحد بباريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستتناول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا إقليمية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس تسعى لدعم عودة مفاوضات السلام في الوقت الذي يجري فيه التشكيك في التَسْويَة القائمة على حل الدولتين، وتسارع وتيرة الاستيطان.

وأوضح الأليزيه أن ماكرون ونتنياهو سيبحثان كذلك الملف السوري في ظل إعلان باريس عن خطة لما بعد الحرب في هذا البلد.

يذكر أن زيارة نتنياهو لفرنسا هي الأولى له منذ انتخاب ماكرون.

جدير بالذكر أن الزيارة تندرج ضمن إحياء ذكرى حملة فالديف (حملة الاعتقالات الجماعية التي تعرض لها اليهود في باريس عام 1942).

ففي 16 و17 يوليو/تموز 1942 اعتقلت السلطات الفرنسية بأمر من “الاحتلال النازي” 13 ألفا و152 يهوديا من رجال ونساء وأطفال لمدة أربعة أيام في ظروف مأساوية في حدائق فيلدروم ديفير (دمرت في 1959) قبل أن يتم اقتيادهم إلى معسكري الاعتقال في “بون لا رولاند” و”بيتيفير” (لواريه).