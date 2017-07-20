معركة القضاء وترامب تتواصل.. رفض التماس منع تنفيذ مرسوم حظر السفر

المواطن - وكالات

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، رفضها التماسًا قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمنع تنفيذ حكم أصدره قاضٍ، ليبطل سريان مرسوم حظر السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وبحسب، ما أفادت به شبكة بلومبرج الأميركية، علقت المحكمة جزءًا من حكم القاضي الذي سيسمح للمزيد من الأشخاص بدخول الولايات المتحدة، استنادًا إلى منع آخر لدخول اللاجئين، مما يعد انتصارًا جزئيًّا لترامب.

وطالبت إدارة ترامب، المحكمة العليا الجمعة الماضية بإلغاء حكم صدر الخميس الماضي من جانب قاضٍ في مقاطعة أميركية في هاواي، والذي حدد نطاق المنع المؤقت للاجئين والمسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.