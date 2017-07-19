معلومات لا تعرفها عن كلاوديمير دي سوزا نجم الأهلي الجديد

المواطن - الرياض

أعلن الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي كلاوديمير دي سوزا لمدة عامين.

وكان وفد من نادي الأهلي قد توجه إلى مقر نادي كلوب بروج للتفاوض بشكل مباشر مع النادي واللاعب كلاوديمير دي سوزا من أجل حسم الصفقة، ويسابق المسؤولون في الفريق الزمن من أجل ضم محترفين جدد.

واللاعب كلاوديمير دي سوزا صاحب مهارات برازيلية وهو لاعب محور، انتقل للعب في الملاعب الأوروبية في سن مبكرة بعد أن لعب لنادي ساو كارلوس في البرازيل ليلعب بعدها في الدوري الهولندي لمدة سنتين مع فيتيس أرنهايم.

وانتقل كلاوديمير دي سوزا لاحقاً إلى الدوري الدنماركي مع نادي إف سي كوبنهاغن ويلعب فيه لمدة أربع سنوات ونصف وبعدها إلى الدوري البلجيكي.

ويبلغ كلاوديمير دي سوزا من العمر 29 سنة وطوله 185 سنتيمتراً ويلعب مع نادي كلوب بروج البلجيكي من مواليد 26 / 3 /1988 ويلعب بالرقم 6 في الفريق.

وسجل اللاعب كلاوديمير دي سوزا مع نادي فيتيس أرنهايم الهولندي 10 أهداف في 80 مباراة لعبها، كما سجل 13 هدفاً في 140 مباراة لعبها مع نادي كوبنهاغن الدنماركي، أما مع نادي كلوب بروج فقد سجل 3 أهداف من جملة 37 مباراة.