مغردون بعد تأجيل حفلات أبها 2017: كيف نستعيد التذاكر؟

المواطن - رائد القرفي - أبها

ألقى خبر تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية 2017 بظلاله على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المنصة الأشهر في المملكة “تويتر” وفِي غضون دقائق معدودة من إعلان التأجيل تصدر هاشتاق “تأجيل حفلات أبها الغنائية” المشهد ليصل إلى الترند مع أكثر من هاشتاق مصاحب لنفس الحدث.

بداية علق مغرد بقوله: إن ‫تأجيل حفلات أبها الغنائية قرار ينبع من رجل حكيم يضع الأمور في نصابها، فليس من المنطق أن يجاهد رجالنا في الحد الجنوبي وغيرهم يتراقص على المسرح.

وأضاف آخر: ‏إن هذه الخطوة مهمة جداً تمهيداً لإلغاء الحفلات الغنائية بالكامل، ليس شرطاً أن الترفيه يكون بالغناء.

كما استنكر مغرد هذا التأجيل غير المسبب بقوله: “غريب جداً هذا التأجيل، وهل المهم فقط محمد عبده أنه غنى وخلاص، وهل غيره من الفنانين غير مهمين؟!!”.

في حين قال مغرد آخر: “لست ضد الترفيه إطلاقاً بل على العكس أطالب به وبقوة، ‏وأقصد الترفيه هو الترفيه المباح كالرياضة وغيرها من المباحات، حفظ الله وطننا”.

ومن جهة أخرى تساءل الكثيرون عن وضعهم الحالي بعد دفعهم لتذاكر الحفلات الغنائية القادمة والتي أُجلت بدون ذكر السبب، معبرين عن استيائهم لذلك، ذاكرين أن موقع استحصال التذاكر نوه لمن يرغب في الحصول على التذكرة عدم المطالبة باسترجاع المبلغ مهما كانت الأسباب، بل ويطلب إقرار بالموافقة على ذلك حتى يتسنى للشخص استكمال إجراءات الحصول على التذكرة.

وعبّر مغرد عن حالة اليأس التي وصل لها بعد قرار التأجيل قائلاً: “طيب والتذاكر التي حجزناها للحفلات القادمة!!”.

يذكر أن مجلس التنمية السياحية وروتانا للصوتيات والمرئيات أعلنا اليوم الاثنين في بيان صحفي مشترك تأجيل باقي حفلات ليالي أبها الغنائية لوقت آخر.