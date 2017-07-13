مغرّدون يفنّدون مزاعم الدوحة ويكشفون حيلة الجزيرة

المواطن ـ زياد النفيعي ـ الرياض:

فضيحة إعلامية جديدة لقناة الجزيرة، والدوحة، بعدما فنّد مغرّدون، مزاعمها عن حملة التضامن التي زعمت أنَّ مواصلات لندن نظمّتها، دعمًا لقطر، في خلافها مع جاراتها الداعية لمكافحة الإرهاب.

وكشف المغرّدون، عبر موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أنَّ الأمر لا يعدو أن يكون حملة إعلانات مدفوعة الأجر، حشدت لها القناة مراسلين وطواقم صحافية للتلاعب بمشاعر المشاهدين، مشيرين إلى أنَّ “غالبية السيارات التي كانت تحمل الشعار مدفوع الأجر كانت راسية قرب مبانٍ تمتلكها الحكومة القطرية، أو صندوقها السيادي، أو أطراف مقربة منها”.

وتبادل المغردون، صورًا لسيارات الأجرة في لندن وهي تحمل ملصقات دعائية مدفوعة الأجر لحملات إعلانية، من ضمنها ما كان مخصصًا للتسويق لشركات طيران من ضمنها الاتحاد الإماراتية والقطرية وطيران العربية.

وانتقد النشطاء، الذين رصدت “المواطن” آراءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفوه بسقطة إعلامية جديدة من قناة الجزيرة القطرية، التي كررت بثّ تقرير يظهر بعض سيارات الأجرة في العاصمة البريطانية لندن وهي مطلية بشعارات تدعو إلى فكّ “الحصار” عن قطر، حسب زعمهم.