مغرّدون ينعون شهيدي العطش.. مأساة طفل وأبيه هزّت قلوب المواطنين

المواطن ـ رقية الأحمد

وصفوهما بأنّهما “شهداء العطش”، الصغير فيهما ملاك رحمة غادر الحياة وهو ابن الـ9 أعوام، بعدما ضلَّ الطريق مع والده في صحراء حفر الباطن.

“إنّها المأساة بعينها”، هكذا قرأتها القلوب التي غرّدت بالواقعة، عقب إعلان فريق “عون” للبحث والإنقاذ، عن العثور على جثتي الأب الكويتي وابنه في صحراء حفر الباطن، بعدما انغرزت سيارتهما بالرمال، وتوفيَا عطشًا؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وصلى الكويتيون، على جثماني الأب وابنه، اليوم الثلاثاء، بعدما سلّمت شرطة الشرقية الجثتين للجهات المسؤولة.

واستغرب النشطاء، الذين رصدت “المواطن” آراءهم، كيف فقد الاتصال بالمتوفى وابنه عند الطريق الصحراوي الرابط بين المنطقة الشرقية في السعودية والكويت، وغاصت مركبتهما في الرمال، حتى قضت شدة الحرارة والعطش عليهما.

وناشد المغرّدون، بتوفير خدمة اتصال الطوارئ، على الطرق السريعة، بعدما ودّعوا المواطن الكويتي فرج آل دراج (30 عامًا)، وابنه سالم (9 أعوام)، إلى مثواهما الأخير.