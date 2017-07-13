مفاجأة.. الأرجنتيني غوانكا لن ينضم إلى النصر !

المواطن ـ محمد سلام

رغم إعلان إدارة نادي النصر التعاقد رسميا مع صانع الألعاب الأرجنتيني كرستيان غوانكا، لاعب فريق كولون الأرجنتيني، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كشف الصحفي الأرجنتيني أدريل دوريسي أن يوم الإثنين المقبل سيبدأ غوانكا موسمه مع فريق كولون.

وأكد دوريسي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن غوانكا لن يلعب في صفوف النصر السعودي، وذلك بسبب ظروف عائلية تمنعه من التواجد في السعودية.

وكانت إدارة نادي النصر، برئاسة الأمير فيصل بن تركي، قد أعلنت أنها اتفقت مع إدارة كولون على إعارة المحترف الأرجنتيني كريستيان غوانكا لمدة عام، وأكدت أن اللاعب سيلتحق بمعسكر الفريق الأول المقام بدولة تركيا خلال الأيام المقبلة.