مقتل 4 جنود باكستانيين بنيران القوات الهندية في كشمير

المواطن - وكالات

لقي أربعة جنود باكستانيين مصرعهم بنيران أطلقتها القوات الهندية- اليوم- على دورية للجيش الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار على سيارة للجيش الباكستاني كانت تقوم بأعمال دورية روتينية على طريق مجاور لنهر “نيلوم” المحاذي للخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير؛ مما أدى إلى سقوط السيارة في النهر ومقتل الجنود الأربعة الذين كانوا على متنها.

وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني ردت على القوات الهندية بالمثل، مشيرًا إلى أنه تم انتشال جثة أحد القتلى، ويجري البحث عن باقي الجنود الثلاثة الذين غرقوا في النهر.