مقيم يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء الاعتداء عليه وسرقته بالرياض.. والشرطة تضبط الجناة

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من كشف ملابسات الاعتداء على شخص من قبل شخصين مجهولين، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الإصابات التي لحقت به.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض فوز الميمان أنه بتاريخ 27 / 10 /1438هـ ورد لمركز شرطة العزيزية بلاغ من غرفة عمليات دوريات الأمن عن مباشرة إحدى فرق هيئة الهلال الأحمر لحالة شخص بحالة حرجة، مصاب في رأسه ويديه بجروح قطعية، وإسعافه لمستشفى الإيمان العام.

وأضاف الميمان أنه جرى على الفور انتقال المختصين من رجال الضبط الجنائي للمستشفى وبسماع أقول المجني عليه (آسيوي / في العقد الرابع من العمر) أفاد بقيام شخصين مجهولين بالاعتداء عليه أثناء تواجده في مقر عمله بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالي وارتكاب الفرار على متن سيارة كبيرة اللون فضي، وتم التعميم على الأشخاص والمركبة بحسب الأوصاف المتاحة، وفي وقت لاحق من مساء اليوم نفسه تبلغ المركز عن وفاة المجني عليه متأثراً بإصابته.

وتابع الميمان أنه لأهمية البلاغ ورغم ضحالة المعلومات المتوفرة عن الجناة فقد عملت الجهات المختصة بشرطة المنطقة على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية الفاعلة لكشف الضالعين في هذه الحادثة، وبإجراء البحث والتحري والتقصي في مختلف الاتجاهات أسفرت الجهود المبذولة عن توفر معلومات تشير إلى تورط شخصين من جنسية عربية في الحادثة، وبتكثيف البحث والتحري عنهما ومسح وتمشيط الأماكن المتوقع تواجدهما بها تم رصد أحدهما وضبطه في إحدى نقاط التفتيش على طريق “الرياض – الطائف” وبضبطه وسماع أقواله قام بالدلالة على شريكه الآخر الذي تم ضبطه في وقت لاحق، وبمناقشتهما أقرا بما نُسب إليهما.

وقد جرى إيقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص تمهيداً لتقديمهما للعدالة؛ لينالا جزاءهما الرادع.