مليونا ريال جوائز مهرجان تسوق العاصمة.. وزيادتها العام المقبل

المواطن - اتحاد الصحافة السياحي - الرياض

يشهد مهرجان الرياض للتسوق والترفيه تنافسًا كبيرًا من الجهات والمؤسسات المشاركة فيه لتقديم جوائز متنوعة وقسائم شرائية للزوار والجمهور، فضلًا عن السحوبات على السيارات الحديثة المقدمة من بعض الشركات، والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة للمهرجان.

وصرح ماجد الحكير، رئيس لجنة السياحة والترفيه بغرفة الرياض ورئيس اللجنة المنظمة، بأن جوائز المهرجان تتجاوز قيمتها المليوني ريال، مشددًا على أن هذه الجوائز أوجدت حالة من التفاعل من المتسوقين وجعلتهم يقبلون بقوة على المسابقات ويحرصون على الظفر بهذه الجوائز المتعددة، والمقدمة من مختلف منتجات الرعاة المشاركين في المهرجان على مدار أيامه الثلاثين.

وذكر أن المهرجان يسير بشكل طبيعي، وأنه يحقق تجاوبًا أكبر في النصف الثاني منه، ويظهر ذلك من خلال مؤشرات الأيام الماضية، ومن خلال الحضور المتصاعد للزوار والحركة التجارية النشطة للمرتادين، مثمّنًا تجاوب سكان العاصمة مع هذا الحدث السنوي المهم، واصفًا إياهم بأنهم يستحقون أكبر من ذلك بكثير.

ولفت إلى أن هذه الجوائز سيتم النظر في زيادتها العام المقبل وربما مضاعفتها لجذب قطاعات جديدة من المتسوقين والزائرين، فيما سيتم بالتوازي تطوير الكثير من الفعاليات والبرامج والأنشطة المختلفة.

ووجه الحكير الشكر للرعاة ومقدمي الجوائز، متمنيًا لهم التوفيق على دعمهم اللامحدود لمهرجان العاصمة وعلى ما يقدمونه من برامج وأنشطة تسويقية وترفيهية متميزة.

وكشف عن أن التفاعل مع الجوائز اليومية يتم أيضًا عبر حسابات المهرجان الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.