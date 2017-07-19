“منار ” أول جمعية تختص بالإعلام في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

وافقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء جمعية منار للإعلام بجازان وهي أول جمعية تُعنى بالإعلام وتقدم خدماتها للأقسام الإعلامية في القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية وتسعى لتحقيق مفهوم الإعلام الجديد.

وصدرت موافقة وزير العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء الجمعية بترخيص رقم ١٠٠٩ بعضوية تسعة أعضاء في مجلس إدارتها من المتخصصين والمهتمين بالجانب الإعلامي والإداري والاجتماعي، والتي سوف يكون مقرها الرئيسي مدينة جيزان.

يذكر أن الجمعية جاءت عقب مقترح قدمه رئيس مجلس إدارة الجمعية علي معتبي، خلال الملتقى التطوعي الأول بجازان والذي أقيم العام الماضي وحضره وزير الشؤون الاجتماعية – آنذاك الدكتور ماجد القصبي – وبعد استماعه له وافق على المقترح وطلب استيفاء متطلبات التأسيس من خلال فرع الوزارة بالمنطقة، واليوم أصبح هذا المقترح واقعًا سيخدم الممارسين الإعلاميين والطلاب والطالبات في أقسام الصحافة والإعلام إضافة إلى الأقسام الإعلامية في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية، والإسهام على أن تكون الجمعية مجمع الإعلاميين ومنطلقهم نحو التميز والتنمية للمنطقة.

وقدم رئيس ومجلس إدارة الجمعية شكرهم لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص على اعتماد الجمعية ، مقدمين الشكر لمدير عام فرع الوزارة بجازان المهندس أحمد القنفدي ومدير مركز التنمية الأستاذ خالد معافا على جهودهما في دعم ملف الجمعية وتقديم العون والمشورة لفريق التأسيس ولمجلس الإدارة سائلين الله التوفيق للجميع .