مناشدة من أصحاب الكرفانات المتنقلة ببقائهم في منتزهات عسير وعدم إخراجهم

المواطن - سعيد مشهور - أبها

ناشد أصحاب الكرفانات المتنقلة المتواجدين في منتزهات السودة، المسؤولين في منطقة عسير، بمنع إجبارهم على الخروج من منتزهات السودة ونقلهم إلى منتزه بعيد عن الخدمات من الماء والكهرباء.

وتحدث بدر الزهراني إلى “المواطن“، وأكد أنه قدم إلى منطقة عسير للاستمتاع بالأجواء مع أسرته وأولاده واصطحب الكرفان المتنقل معه من مسافة ٧٠٠ كم؛ لعلمه المسبق بازدحام الشقق والفنادق وارتفاع أسعارها.

وأضاف أنه بقي مع أسرته في منتزه لعدة أيام حتى تفاجأ بالطلب منه بالخروج من المنتزه والتوجه إلى موقع خصص للكرفانات يفتقد للخدمات من ماء وكهرباء.

وتابع: “نحن محافظون على نظافة البيئة وأصطحب أسرتي معي.. ونطالب ببقائنا في هذا الموقع، كما نناشد المسؤولين بإيقاف إخراجنا؛ لأن هذه الكرفانات تستخدم في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بالأنظمة والتعليمات ونظافة الأماكن العامة”.