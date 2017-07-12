منتزهات عسير تنشر ثقافة “دع المكان أفضل مما كان” بتوزيع أكياس النفايات على مرتاديها

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

وزّعت إدارة منتزهات عسير، أكياس النفايات على المتنزهين، في مدخل منتزه الأمير سلطان والمسقي ودلغان، وأيضًا داخل المنتزهات.

واتّجهت إدارة المتنزهات، إلى هذه الخطة، بغية نشر ثقافة “دع المكان أفضل مما كان”، و”المكان مكانك فحافظ عليه”.

وأوضح مدير الإدارة المهندس مريح الشهراني، أنَّ “الإدارة تأمل من المتنزهين أن يتعاونوا معها في سبيل المحافظة على نظافة المنتزهات، والاستفادة من الأكياس التي توزع عليهم بشكل مستمر، مع وجود حاويات مخصصة للقضاء على ظاهرة انتشار النفايات في جميع أروقة المنتزهات الطبيعية”.