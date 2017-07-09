منظمو الرحلات الألمانية: ارتفاع الرحلات إلى مصر 4.5 %

المواطن - اتحاد الصحافة السياحي - القاهرة

أعرب منظمو الرحلات الألمان عن سعادتهم بحجوزات صيف 2017، مشيرين إلى أن مصر واليونان تعتبران الفائزتين الرئيسيتين في هذه الحجوزات، وذلك وفقًا لما نشره موقع FVW الألماني، والذي يُعتبر من أبرز المواقع الألمانية المتخصصة في الشأن السياحي.

وأكد معظم منظمي الرحلات السياحية الألمان على ارتفاع معدلات الحجوزات إلى مصر هذا الصيف، وخاصة في ظل الأسعار التنافسية التي يمتاز بها المقصد المصري وينافس بقوة من خلالها لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إليه، مؤكدين على استعادة السياح الألمان الثقة في المقصد السياحي المصري.

وأوضح رئيس شركة توماس كوك الألمانية أن صيف 2017 سيكون أفضل من العام الماضي؛ حيث إن الطلب السياحي هذا الصيف أقوى بكثير مما كان عليه، كما توقع رئيس شركة ألتورس ارتفاع الحجوزات الصيفية بنسبة 4.5% هذا الصيف بعد انخفاضها بشكل كبير في العام الماضي.

وأشار الموقع إلى اتفاق منظمي الرحلات السياحية على أن أبرز الوجهات السياحية الفائزة لهذا العام هي مصر واليونان وكرواتيا والبرتغال.