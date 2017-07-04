من بللسمر.. صاحب “رزقي ورزقك على الله” يكشف قصته الإنسانية لـ”المواطن”

المواطن - سعيد مشهور - بللسمر

في مركز بللسمر الواقع شمال مدينة أبها بحوالي ٧٠ كم، كُتبت عبارة بجوار محل لبيع الخضروات والفواكه استوقفت المارة، جاء فيه: “إذا لم يكن لديك مالًا فلا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل.. تفضل وخذ ما تحتاجه لأبنائك من عندي فرزقي ورزقك على الله”.

وكانت المفاجأة أن صاحب المبادرة الاجتماعية الراقية هو ابن 14 عامًا، يدعى فهد عبدالله الأسمري.

وأكد الأسمري، في تصريحات إلى “المواطن”: “أعمل في بيع الخضروات والفواكه الصيفية في مركز بللسمر، وبالنسبة لما كتبه على اللوحة، فقد أتى لي رجل كبير في السن وأخذ بعض الفواكه والخضروات وأخبرني أنه لا يملك مالًا فوضعت هذه العبارة رغبة في نيل الأجر من الله”.

وتمثل بادرة هذا الشاب السعودي الذي يفتخر به ترابط المجتمع السعودي وحرصه على فعل الخير رغم صغر سنه.