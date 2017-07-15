من جديد.. انتشار هذه العبارة في جدة ومطالب باتخاذ الإجراءات النظامية!

المواطن - وليد الفهمي - جدة

على الرغم من كثرة التصريحات التي تؤكد مخالفتها، إلا أن تلك العبارة لا زالت تلقى سوقها على مركبات بعض سكان محافظة جدة.

ورصدت “المواطن” انتشار عبارة “السائق تحت التدريب” في عدد كبير من المركبات التي تجول شوارع عروس البحر الأحمر.

الجدير بالذكر أن مدير عام المرور، اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، أكد في تصريحات سابقة أن هذه العبارة تُعد مخالفة مرورية، مشيرًا إلى أن العبارات التي توضع على المركبات غير نظامية ولا يسمح بها، وأن الأنظمة تمنع تمكين السائقين من قيادة المركبات إلا بعد منحهم رخص قيادة من مدارس دلة المنتشرة بمناطق المملكة واختبارهم؛ لمعرفة مدى إتقانهم لقيادة المركبات.