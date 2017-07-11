من ناشط اجتماعي شهير وصحافي خبير إلى قاتل بمطرقة !!

المواطن ـ رقية الأحمد:

تحقق النيابة العامة في دبي، مع كبير محرري صحيفة “غلف نيوز” البريطاني فرانسيس ماثيو، إثر اعترافه بإقدامه على قتل زوجته جراء خلافات زوجية.

وتسببت الواقعة في صدمة كبيرة، لاسيّما أنَّ ماثيو وزوجته، لهما نشاط اجتماعي واسع في الإمارات وبريطانيا، إذ لم يصدّق كثيرون، أن تنتهي الخلافات الزوجية بينهما بجريمة قتل بشعة كهذه، إن دلّت على شيء فهو أنّه مارس العنف الجسدي ضدّها في السابق.

وزعم الجاني، في بلاغ قدّمه لشرطة دبي، الأسبوع الماضي، تعرّض زوجته لاعتداء بدني، من طرف لصوص حاولوا اقتحام منزلهم، الواقع في منطقة جميرا بهدف السرقة، إلا أنَّ المعاينات والتحقيقات الأولية، كشفت وفاة الزوجة جراء ضربة قوية على الرأس بجسم صلب، وإمكان تورط الزوج في الجريمة، ليعترف المتهم بارتكابه الواقعة.

وأقرَّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة، بالاعتداء على زوجته، حيث ألقى بمطرقة تجاهها دون أن يقصد قتلها (على حد قوله).