من هو العقيد طيار الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي الجديد لقوات التحالف في اليمن

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تعيين عقيد الطيران الركن تركي بن صالح المالكي متحدثًا رسميًا للتحالف ، خلفًا للواء أحمد عسيري الذي تولى المهمة منذ بدء العمليات العسكرية وانطلاق عملية عاصفة الحزم، ثم عملية إعادة الأمل.





والمعروف أن العقيد تركي المالكي من مواليد محافظة الطائف عام 1974، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية من كلية الملك فيصل الجوية بتقدير ممتاز -١٩٩٧م، وحاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان – ٢٠١٥م. ابتعث تركي المالكي لدراسة الطيران بمدرسة طيران البحرية الأميركية بقاعدة بنساكولا البحرية / فلوريدا/ وأكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34,T-39, T-2) ليتخرج منها منتصف عام 2000 م.عمل المالكي، على طائرات (F-15S) بقاعده الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران وقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وانتقل بعدها للعمل بقياده القوات الجوية / إدارة الخطط والعمليات ليتقلد العديد من المناصب.حصل خلال خدمته العسكرية على العديد من الدورات ومنها؛ الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية ، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية وعمليات الدفاع الجوي، دورة قادة ضباط الأسراب ، دورة الوقاية ضد أسلحة التدمير الشامل ، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة.