مهرجان العسل يضع بصمته في “أبها يجمعنا” بمشاركة 30 عارضًا

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

يفتتح مهرجان العسل أبوابه، بجوار فندق قصر أبها، اليوم الأربعاء 25 شوال الجاري، في نسخته الرابعة، ضمن فعاليات مهرجان “أبها يجمعنا” المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م، بمشاركة 30 عارضًا من 4 دول عربية، هي مصر والأردن والإمارات وسلطنة عُمان، ومن داخل السعودية، حائل ومكة والباحة ورجال ألمع وأبها.

ويُوجد في المهرجان أكثر من 7 أنواع من العسل، هي: السدر من مجره شمع وسائل، والطلح شمع وسائل، وسمر شمع وسائل، والشفلح، والبرسيم، وزهور، وحبوب لقاح.

وأجري على معروضات المهرجان، فحص قبل الانطلاق، كما يوجد مختبر طيلة أيام المهرجان لفحص العسل؛ ليطمئن الزائر على جودته.

وأوضح نائب رئيس جمعية النحالين بمدينة أبها عائض عسيري أنَّ “الاستعدادات لإقامة هذا المهرجان انطلقت قبل شهر رمضان الماضي، بمشاركات عدة لجهات حكومية في مقدمتها أمانة المنطقة، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وجمعية البر”، لافتًا إلى أنَّ “الموقع يمتاز بوجوده بجوار أكبر وأبرز فنادق المنطقة، إذ يتوفر فيه مطاعم مع فعاليات عدة ينتظرها السياح كل عام، كالألعاب النارية والفعاليات الأخرى بحديقة أبها الجديدة على بحيرة السد، إضافة للتلفريك”.

وأضاف “المهرجان في نسخته الرابعة سيشهد وجود خلايا نحل، بغية إيضاح طريقة استخراج العسل للزوار، ومزادًا على بيع العسل جملة ومفردًا، لمدة 5 أيام من بعد المغرب، وقص خلايا العسل داخل المهرجان لاستخراج العسل الطازج، وأكلات شعبية بالعسل والسمن من أول يوم، ناهيك عن تواجد شركة سما لشحن العسل ومسابقة لأفضل عسل شمع وعسل سائل وأفضل عارض”، مؤكّدًا أنَّ “كل العارضين السعوديين لديهم تصريح من إدارة الزراعة لمزاولة المهنة”.