مهمة برشلونة معقدة لاستقطاب باولينيو

المواطن ـ وكالات

يواصل برشلونة العمل على تأمين أولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن النادي الكتالوني يواجه صعوبة في إقناع نادي جوانجزو الصيني بالاستغناء عن متوسط الميدان الدولي البرازيلي باولينيو.

وحسب شبكة “UOL” البرازيلية، فإن جوانجزو الصيني رفض عرض برشلونة الثاني الذي وصل إلى 27 مليون يورو من أجل ضم باولينيو؛ حيث إن النادي الصيني يطالب بـ40 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل التخلي عنه.

ونقلًا عن نفس المصدر، فإن برشلونة لن يدفع 40 مليون يورو من أجل ضم باولينيو هذا الصيف؛ حيث إن النادي الكتالوني سيعيد المحاولة خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل إقناع جوانجزو بالتخلي عن باولينيو.

ويواجه برشلونة عقارب الساعة من أجل التعاقد مع باولينيو؛ حيث إن السوق الصيفية الصينية تغلق مع حلول منتصف ليل يوم الجمعة 14 يوليو، وبذلك فإن النادي الكتالوني سيكون ملزمًا بعد ذلك على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل التعاقد معه.

ويرتبط باولينيو صاحب الـ28 عامًا مع جوانجزو إيفرجراند بعقد يمتد إلى غاية صيف 2020، وهو الذي انتقل إلى النادي الصيني في صيف 2015 قادمًا من توتنهام مقابل 14 مليون يورو.