مواطنة تتبرع لزوجها بإحدى كليتيها وتنهي معاناته مع المرض دون علمه

المواطن_عبدالرحمن المحمادي:

تبرعت زوجة بإحدى كليتيها لزوجها دون علمه، لتنهي بمبادرتها معاناته مع الفشل الكلوي التي استمرت لسنوات.

وقال الزوج يحيى طوهري: “زوجتي قررت التبرع لي بإحدى كليتيها لإنقاذ حياتي بعد الله، حيث توجهت مع أحد أبنائي إلى المستشفى دون علمي، وأجرت جميع التحاليل والفحوصات الطبية للزراعة، وبعد التوافق أبلغتني أنها المتبرعة، وتماثلت للشفاء بعد أن أجريت الجراحة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام”.

وزاد بقوله إن “كلمات الشكر لا تجدي للتعبير عن مشاعري تجاهها، ولكن أسأل الله أن يقدرني على رد الجميل لها، وإسعادها، ورعايتها”.