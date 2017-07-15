مواطنون يثمنون تضحيات رجال الأمن: يا #سلمان_الحزم اقطع يد أذناب المجوس

المواطن - القطيف

ثمّن المواطنون تضحيات رجال الأمن، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن ويذهبون ضحية الإرهاب الأسود، المدعوم من ملالي إيران وقطر، في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن، داعين الله أن يثبت أقدامهم ويسدد رميهم، ومطالبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن ووحدته الوطنية.

وطالب المغردون- عبر موقع “تويتر”- وزارة الداخلية ورجال الأمن بأن يتوصلوا للمجرمين ويلقنوهم درسًا لا ينسونه ويجعلوهم عبرة لغيرهم، مؤكدين أن الأمر استفحل ولا يمكن السكوت عليه، متسائلين: “إلى متى وأذناب إيران ومن يأويهم يصولون ويجولون ويقتلون وليس لهم رادع في المنطقة العربية”.

وبالأمس تعرضت إحدى دوريات حرس الحدود أثناء أداء مهامها بمحاذاة ساحل الرامس بمحافظة القطيف لإطلاق نار من مصدر مجهول نتج عنه استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي، وأصيب الجندي أول خالد معبّر حكمي ونقله إلى المستشفى.

من جهته نعى محمد السولامي، ضحايا الإرهاب قائلًا: “رحم الله شهداء الوطن الذين استهدفهم الإرهاب الإيراني في القطيف والعوامية”، مطالبًا باجتثاث هذه الشرذمة، داعيًا المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عند الاشتباه في أي تحرك مرتبط بالتنظيمات الإرهابية.

كما عبّر حساب المغرد “برق الحرم”، عن حزنه على الأرواح التي يخطفها الإرهاب قائلًا: “تقبل الله شهداءنا الأبطال، فالإرهاب لا يستطيع عليهم إلا بالغدر”، مضيفًا: “على وزارة الداخلية القبض على الخونة بعملية استباقية ووصول إلى الخونة”.

أما أبو شموخ فغرد قائلًا: “ننتظر تنفيذ حكم الشرع فيهم كلهم والخونة”، مضيفًا: “يا بوسلمان من بعد الله طبق شرع الله في هذه الحثالة”.

وفي السياق ذاته قالت مريم ندى: “إلى متى ودماء رجال الأمن تذهب هدرًا”.

ونادى مغرد آخر يدعى “ليل” مستنجدًا بالملك: “يا سلمان الحزم اضرب بيد من حديد على أذناب المجوس عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”، مضيفًا: “طفح الكيل، جنودنا يُزهق أرواحهم من قبل كلاب إيران”.