مواعيد الأحوال المدنية تحرم المواطنات من الجامعات والتوظيف.. والمتحدث لا يجيب

المواطن - عبدالعزيز الشهري

‏تذمّر عدد من المواطنات من تعذُّر الحجز على فروع الأحوال المدنية النسائية المنتشرة، أو تأخر مواعيدها بالأشهر، ‏وذلك لغرض إصدار الهوية الوطنية أو تجديدها لاستخداماتها في شتى المعاملات الحكومية.

ولفت عدد من ‏المواطنات إلى أن سعيهن للحجز منذ عدة أشهر باء بالفشل، متهمات فروع الأحوال المدنية بعرقلة تقديماتهن للجامعة أو التوظيف وإغلاق حساباتهن البنكية لانتهاء الهوية الوطنية وعدم تمكنهن من تجديدها.

وقالت ندى العمري لـ”المواطن“: منذ شهر شعبان وأنا أحاول حجز موعد لإصدار هوية وطنية ولم أتمكن، وذلك يعرقل توظيفي. ووافقتها القول سارة الغامدي التي قالت: في جميع فروع الأحوال أجد التقديم مغلقًا فكيف العمل، وخصوصًا أن الجهات الأخرى لا تراعي ذلك، وقد يفوت عليّ فرصة الالتحاق بالجامعة بسبب ذلك التأخير.

بدورها أضافت المواطنة “ن الزهراني”: منذ فترة أحاول حجز موعد حول إسقاط اسمي من سجل أسرة طليقي، إلا أن الأحوال المدنية تأبى إلا أن يبقى اسمي في سجل طليقي برغم انتهاء العدة الشرعية!!

“المواطن” عرضت التساؤلات على محمد الجاسر، الناطق الإعلامي الأحوال المدنية، منذ 43 يومًا، وبعثت له بالتذكير مرارًا، ولكنه لم يرد على التساؤلات.