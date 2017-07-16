مواقف نادرة في حياة الملك فهد يرويها نجله الأمير عبدالعزيز

المواطن - الرياض

ندّد الأمير عبدالعزيز بن فهد بتطاول الإعلام القطري على الملك فهد، رحمه الله، وأعاد نشر هاشتاق “إلا فهد لن تمر مرور الكرام”، ونشر مجموعة من المواقف النادرة في حياة الملك فهد رحمه الله.

وقال الأمير عبدالعزيز عبر حسابه على “تويتر”: “يا أحباب من كان صغيراً فليسأل والديه أعمامه، ومن كتب عن التنمية والأهم التحدي البترول كان بـ٨، ووصلنا للاكتفاء الذاتي”.

وأضاف : “وقد تقدم في أول جلسه للوزراء وقت خالد -رحمه الله- بطلب إنشاء الصناديق العقاري إلخ.. ومنح الأراضي، التحلية، المصانع، بصمت”.

وسرد موقفاً نادراً للملك فهد -رحمه الله- وقال: “جاءت تقارير من المباحث أن فلاناً كذا وفلاناً .. الخ. فاستشعر أنها كذب فطلب من كتبوا بدون رؤسائهم فقال لماذا كذبتم؟ قالوا لا بد، قال لماذا؟ لأن رؤساءنا يعاقبون الذي ما يجيب خبراً، فعزلهم وقال أكذب على المسلمين؟ وما كان يسمع الوشاية من أحد أبداً”.

وأضاف: “جاء ابن عثيمين له ذات مرة -رحمهما الله- في خزام، وكنت أنتظره عند البوابة وكان راكب ددسن ونيت، وصلنا لملحق فكان في انتظاره، فسلم عليه وصبيت القهوة، قال أخرج فجلست على الرصيف ٦ ساعات حتى أذّن الفجر فأخبرتهم، جينا نصلي فقال شيخنا لا بل يصلي ابني، رحم الله شيخنا كنت ابنه، وأبي رحمه الله هو من حثني على ملازمة ابن باز وابن عثيمين وابن لحيدان وغيرهم فتفضل الله علي”.

كان يحب أبي خالد رحمهم الله، وحين مات ظل يبكي عليه أياماً، ومن الاعتراف بالجميل فخالد بعد الله هو أول من أعطاني٥٠٠ ألف”.