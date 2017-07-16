موبايلي أعمال توقع اتفاقية لتقديم خدماتها لعمليات الخفجي المشتركة

المواطن - الرياض

وقعت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” ممثلة بقطاع الأعمال اتفاقية مع عمليات الخفجي المشتركة لتقديم خدمات النسخ الاحتياطي للشركة، وذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً في مدينة الخفجي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور مدير إدارة مبيعات القطاعات العسكرية والمصرفية والموارد الطبيعية فهد السليمان من طرف موبايلي، والمهندس عبد الرؤوف الأركيا المدير التنفيذي لإدارة الأعمال لعمليات الخفجي المشتركة.

وتعتبر عمليات الخفجي المشتركة مشروع تعاون تأسس عام 2000 بين شركتي أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقدم موبايلي أعمال خدمات النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال لعمليات الخفجي المشتركة مما يؤكد ريادة موبايلي أعمال وتنوع القطاعات التي تقدم موبايلي الخدمات لها كالصحة والتعليم والبنوك.

ويأتي اختيار عمليات الخفجي المشتركة لشركة موبايلي لتنفيذ هذا المشروع كونها لاعبًا رئيسيًا في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة ومزودًا عالميًا رائدًا في هذا القطاع، لما تتميز به في مجال أمن المعلومات وتشفيرها وسرعة استردادها من النسخ الاحتياطية.

وفي تعليق له، على هذه الاتفاقية، عبر الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال المهندس إسماعيل الغامدي عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية وأكد حرص الشركة على النهوض بالمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة للدولة.

وأضاف الغامدي “استطعنا أن نكون روّاد التقنية في تقديم الخدمات السحابية الذكية المُساعدة للشركات إلى الوصول إلى بياناتها في حالات توقّف الخدمة لأي حدثٍ غير متوقع، بالإضافة إلى خدمات استرداد الخوادم الافتراضية والتي تقدم حلولاً مدارة بالكامل لاستمرار الخدمات الإلكترونية ويتم ذلك خلال دقائق معدودة”.

يذكر أن خدمات موبايلي أعمال توفر مرونة واعتمادية عالية حيث تمتلك الشركة 48 مركز بيانات وتقنية، توفر من خلاله مساحة للمنشآت لوضع أجهزة الخادم والتخزين وأجهزة الشبكة فيها بشكلٍ موثوقٍ بها على مستوى المملكة، كما أن مراكز البيانات من الفئة الثالثة والفئة الرابعة والتابعة لموبايلي معتمدة من قِبل (™Uptime Institute) وتوفر من خلالها خصائص أمنية للأجهزة ولأمن الشبكة بعدة مستويات، بالإضافة إلى وجود تكرارٍ كاملٍ للطاقة في المراكز واتصال شبكةٍ أسرع.