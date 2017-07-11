موراتا يتراجع ويريد البقاء مع ريال مدريد

المواطن ـ وكالات

في تطور غريب لمسألة رحيل ألفارو موراتا عن ريال مدريد هذا الصيف، قرر اللاعب أن يقاتل على مركزه في الفريق الملكي؛ وفقًا لبعض الصحف الرياضية.

موراتا كان هدفًا لمانشستر يونايتد طوال السوق، ولكن مبالغة الفريق الملكي في المطالب المادية دفع الشياطين الحمر لحسم صفقة لوكاكو، وهذا ما دفع تشيلسي للتفكير في المهاجم الإسباني.

وبعد الكثير من الشائعات التي ربطت اللاعب بالرحيل، اجتمع اللاعب بمدرب الميرينجي زين الدين زيدان وأقنعه بأنه يريد أن يقاتل من أجل الحصول على فرصته مع الفريق الأول.

وكان موراتا حبيس دكة الاحتياط في الموسم الماضي في ظل تفضيل زيدان لكريم بنزيما، وهذا ما دفعه للتفكير في الرحيل في بداية الأمر.